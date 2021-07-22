暑さに負けずカノコユリ見ごろ　鹿児島･甑島

2021/07/22 17:38

２２日は暑さが最も厳しい時季とされる二十四節気の一つ「大暑」。曇りや晴れの天気となった鹿児島県本土は２１日、各地で最高気温が３０度以上の真夏日となった。甑大橋が見渡せる薩摩川内市鹿島の鳥ノ巣山展望所では同日、斜面の淡いピンク色のカノコユリが見頃を迎え、甘い香りを漂わせていた。毎年撮影に訪れている原崎岩雄さん（７１）＝同市勝目町＝は「今年はいつになくきれい」と盛んにシャッターを切った。同市鹿島支所によると、現在花は六分咲きで、８月上旬まで楽しめるという。