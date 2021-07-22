新型コロナ　鹿児島県内で新たに９人感染確認　累計３７９８人

2021/07/22 16:10

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの新たな感染者を９人確認したと発表した。うち鹿児島市が確認したのは１０代〜４０代の男女４人。県確認分は５人。累計は３７９８人になった。