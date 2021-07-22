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 2021/07/22 16:10

新型コロナ　鹿児島県内で新たに９人感染確認　累計３７９８人

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　鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの新たな感染者を９人確認したと発表した。うち鹿児島市が確認したのは１０代〜４０代の男女４人。県確認分は５人。累計は３７９８人になった。
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