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 2021/07/23 07:00

新たに５人感染　新型コロナ・宮崎22日発表

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　宮崎県で２２日、５人の新型コロナウイルス感染が確認された。県と宮崎市が発表した。県内の感染者は計３１３７人になった。

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