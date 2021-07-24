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 2021/07/24 15:57

決勝は樟南－鹿児島実　全国高校野球選手権鹿児島大会

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南日本新聞ニュース
　第１０３回全国高校野球選手権鹿児島大会は２４日、鹿児島市の平和リース球場で準決勝２試合があり、樟南と鹿児島実が決勝に進んだ。

　第１試合は樟南が５－２でれいめいを下した。第２試合は鹿実が神村学園に９－８で延長サヨナラ勝ちした。

　決勝は２６日午前１０時５分から同球場である。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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