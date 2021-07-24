決勝は樟南－鹿児島実　全国高校野球選手権鹿児島大会

与論町でクラスター 昨年11月以来、3例目 会食の計8人感染確認 新型コロナ・鹿児島（更新）

新型コロナ 鹿児島県内で新たに１９人感染確認 累計３８１７人（更新）

４．

新たな感染は20～70代の男女19人（与論10、鹿児島市6、日置1、曽於1、鹿屋1） 与論町でクラスター 新型コロナ・鹿児島23日発表