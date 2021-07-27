南九州道　伊集院―松元　通行止め解除

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県内で18人感染確認 累計3878人（更新）

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【詳報】大相撲新小結・明生 中卒たたき上げ、初土俵から10年 故障に泣いた「稽古の虫」 つかんだ三役「さらに上へ」

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ワクチン接種前に買いだめ？ 品薄続く解熱鎮痛薬 新型コロナ

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに13人感染確認 累計3860人（更新）

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観測ロケット 27日朝打ち上げへ 秒速２キロの衝撃波が推力 エンジン技術試験 鹿児島・内之浦

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樟南が20度目 夏の甲子園へ 全国高校野球鹿児島大会 鹿実に７－０

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観測ロケット打ち上げ成功 新エンジン技術 世界初の宇宙実証 ＪＡＸＡ 内之浦射場

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コロナワクチン 40～54歳に接種券発送 予約開始日 年代ごとに区分 鹿児島市

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明治の官僚・官職３万8000人をＤＢ化し公開 鹿児島大学司法センターの研究者、25年がかりの大作