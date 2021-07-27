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 2021/07/27 17:18

南九州道　伊集院―松元　通行止め解除

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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の伊集院インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの通行止めは２７日午後５時１０分、上下線とも解除された。
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