東京、埼玉、大阪の各１人含む18人新たに感染（鹿児島市10、霧島１、鹿屋１、与論１、中種子１、南種子１）新型コロナ・鹿児島27日発表

2021/07/28 07:00

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１８人確認したと発表した。１０代～７０代の男女。うち１人が鹿児島市の医療機関で発生したクラスター（感染者集団）関連だった。居住地は、鹿児島市１０人、霧島市、鹿屋市、与論町、中種子町、南種子町、東京都、埼玉県、大阪府が各１人。感染経路不明は７人だった。鹿児島市が発表したのは同市在住の１０代～７０代の男女１０人と東京都在住の３０代男性１人の計１１人。うち４０代男性１人がクラスター関連。鹿児島県発表分は、１０代～６０代の男女７人。県内の累計感染者は３８７８人。２６日時点で７４人が入院し、うち重症が２人、酸素投与が必要な中等症は２２人。宿泊療養施設に２０人が入所し、６人が自宅待機している。死者３９人を含む退院・退所は３７６０人。