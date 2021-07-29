新型コロナ　鹿児島県内で新たに22人感染確認　累計3924人

2021/07/29 16:13

鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２２人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、１０代〜９０代の男女１０人。県確認分は１２人。累計は３９２４人になった。