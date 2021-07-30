病床使用率ステージ３相当　新たな感染は10～90代の22人（鹿児島市７、霧島３、与論３、鹿屋２、中種子２、神奈川２、南さつま１、大阪１、沖縄１）11人が感染経路不明　新型コロナ・鹿児島29日発表

2021/07/30 07:00

鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２２人確認したと発表した。１０代から９０代の男女で、新規感染者数は５日連続で２桁に達した。病床使用率は２１．２％で、６月１６日以来４３日ぶりに、県の警戒基準のステージ３（感染者急増）に相当する「２０％以上」となった。県内の累計感染者は３９２４人。居住地別は、県内が、鹿児島市７人、霧島市、与論町が各３人、鹿屋市、中種子町が各２人、南さつま市１人。県外在住は、神奈川県２人、大阪府と沖縄県が各１人だった。１１人の感染経路が分かっていない。県が発表したのは２０代から８０代の県内在住の男女１１人と、神奈川県の３０代男性の計１２人。鹿児島市が発表したのは、１０代から９０代の市内在住の男女７人と、沖縄県２０代男性、神奈川県４０代女性、大阪府１０代女性の計１０人だった。２８日時点で９０人が入院し、重症が１人、中等症が２３人。宿泊施設に３６人が入所し、４人が自宅待機している。死者３９人を含む退院・退所は３７７２人。