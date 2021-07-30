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 2021/07/30 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに23人感染確認　累計3947人

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　鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２３人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは１０代〜６０代の男女１３人。県確認分は１０人。累計は３９４７人になった。
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