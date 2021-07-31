新型コロナ　鹿児島県内で新たに21人感染確認　累計3968人

2021/07/31 16:12

鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２１人確認したと発表した。鹿児島市が発表したのは市内在住の１０〜４０代の男女７人。県発表分は１４人。累計は３９６８人になった。