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 2021/07/31 16:12

新型コロナ　鹿児島県内で新たに21人感染確認　累計3968人

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　鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２１人確認したと発表した。鹿児島市が発表したのは市内在住の１０〜４０代の男女７人。県発表分は１４人。累計は３９６８人になった。
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