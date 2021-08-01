外薗（鹿商高卒）組が決勝へ　東京五輪セーリング470級

新型コロナ 鹿児島県内で新たに45人の感染確認 累計4064人（更新）

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鹿児島県内の感染者4000人超す 新たに10歳未満～80代の男女20人確認、17人は30代以下（鹿児島市15、龍郷2、薩摩川内1、奄美1、鹿屋1）夏休み 増加ペース加速 新型コロナ・鹿児島2日発表