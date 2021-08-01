TOP鹿児島のニュース スポーツ オリンピック
 2021/08/03 18:06

外薗（鹿商高卒）組が決勝へ　東京五輪セーリング470級

シェア
南日本新聞ニュース
　東京五輪セーリング男子４７０級は３日、神奈川県の江の島ヨットハーバー沖で予選第９、１０レースを行い、外薗潤平（ＪＲ九州、鹿児島商高出身）岡田奎樹（トヨタ自動車東日本）組は通算８位で、４日の決勝レースに進んだ。
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ