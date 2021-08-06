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新型コロナウイルス
2021/08/06 18:41
新型コロナ 龍郷の障害者施設でクラスター ７人感染 鹿児島県内50例目
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鹿児島県は６日、龍郷町の障害者施設で新型コロナウイルスの新たなクラスター（感染者集団）を確認した、と発表した。県内５０例目。関連の感染者は７人。
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