TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報
 2021/08/07 20:05

東九州道　国分－隼人東で通行止め

シェア
拡大拡大
　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣは７日午後７時４０分から上下線で通行止めになっている。車両事故に伴う防護柵の復旧工事のため。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ