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 2021/08/07 20:43

東京五輪近代五種男子、岩元勝平（自衛隊、鹿児島実高卒）は２８位

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岩元勝平
岩元勝平
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　東京五輪近代五種男子は７日、東京都の味の素スタジアムであり、岩元勝平（自衛隊、鹿児島実高卒）は２８位だった。

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