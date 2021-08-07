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 2021/08/07 22:42

ＪＲ日豊線、人身事故で運転見合わせ

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　ＪＲ九州によると、７日午後１０時２０分ごろ、姶良市の日豊線加治木－錦江間の踏切で、宮崎発鹿児島中央行きの普通列車（２両編成）が人と衝突し、上下線で運転を見合わせている。
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