肥薩線が大雨で運転見合わせ　吉松－隼人間の上下線

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに87人感染、過去最多 累計4246人に（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに104人の感染確認 過去最多、100人台は初 累計4421人に 知事が感染対策メッセージ（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島市で３クラスター 接待伴う飲食店２と事業所１ 計33人感染（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県で新たに51人感染確認 累計4159人（更新）

５．

新型コロナ 鹿児島県内の新規感染、過去２番目に多い71人 累計4317人（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに66人の感染確認 ５日連続で50人以上 鹿児島市は47人 累計4487人に １人死亡、累計40人（更新）

７．

病院クラスター 21人全員がデルタ株 ３人はワクチン２回接種後の「ブレークスルー感染」 新型コロナ・鹿児島市

８．

（詳報）鹿児島市３クラスター、ホストクラブの店名公表 マスク着けず接客、顧客名簿なし 新型コロナ

９．

新型コロナ 鹿児島県内は44人感染確認 ２日連続40人超える 累計4108人（更新）

10．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに82人の感染確認 累計4569人 1人死亡、死者計41人に（更新）