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大雨
2021/08/11 17:31
肥薩線が大雨で運転見合わせ 吉松－隼人間の上下線
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大雨の影響で、ＪＲ肥薩線は１１日午後４時１７分ごろ、吉松－隼人間の上下線で運転を見合わせた。再開のめどは立っていない。
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