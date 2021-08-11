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 2021/08/11 17:31

肥薩線が大雨で運転見合わせ　吉松－隼人間の上下線

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　大雨の影響で、ＪＲ肥薩線は１１日午後４時１７分ごろ、吉松－隼人間の上下線で運転を見合わせた。再開のめどは立っていない。
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