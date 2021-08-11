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 2021/08/11 17:47

阿久根市が大雨で全域に避難指示　鹿児島

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　阿久根市は１１日午後５時半、大雨のため全域の９９８０世帯１万９５０２人に避難指示を出した。危険な場所にいる人は全員避難が必要。
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