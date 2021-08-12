TOP鹿児島のニュース 社会 気象 大雨
 2021/08/12 18:57

薩摩川内市が全域に避難指示

シェア
拡大拡大
　薩摩川内市は１２日午後６時４０分、全域の４万６３２６世帯９万３１７５人に避難指示を出した。危険な場所にいる人は全員避難が必要。

気象情報

 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ