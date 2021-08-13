肥薩おれんじ鉄道が運転再開

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに87人感染、過去最多 累計4246人に（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県で新たに154人感染確認 ２日連続最多更新 累計4831人（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに104人の感染確認 過去最多、100人台は初 累計4421人に 知事が感染対策メッセージ（更新）

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに108人感染確認 過去最多 累計4677人（更新）

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに66人の感染確認 ５日連続で50人以上 鹿児島市は47人 累計4487人に １人死亡、累計40人（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県内の新規感染、過去２番目に多い71人 累計4317人（更新）

７．

病院クラスター 21人全員がデルタ株 ３人はワクチン２回接種後の「ブレークスルー感染」 新型コロナ・鹿児島市

８．

（詳報）鹿児島市３クラスター、ホストクラブの店名公表 マスク着けず接客、顧客名簿なし 新型コロナ

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに82人の感染確認 累計4569人 1人死亡、死者計41人に（更新）

10．

新型コロナ警戒基準「ステージ3（急増）」に上げへ 鹿児島県、初の「爆発的感染拡大警報」を発令