TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/08/13 16:02

新型コロナ 13日　鹿児島市で94人の感染確認　2日連続最多更新

シェア
拡大拡大
　鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの新たな感染者を９４人確認した、と発表した。１２日の８４人を超え１日当たり最多。更新は２日連続。
表･コロナ相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ