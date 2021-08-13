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新型コロナウイルス
2021/08/13 19:27
新型コロナ 県内感染者１５８人に訂正 鹿児島県
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新型コロナウイルスの新規感染者について、鹿児島県は１３日、県全体の同日の感染者を１５８人に訂正した。県確認分は６４人。市確認分は９４人で変わらない。
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