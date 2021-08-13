TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
 2021/08/13 19:27

新型コロナ　県内感染者１５８人に訂正　鹿児島県

シェア
拡大拡大
　新型コロナウイルスの新規感染者について、鹿児島県は１３日、県全体の同日の感染者を１５８人に訂正した。県確認分は６４人。市確認分は９４人で変わらない。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ