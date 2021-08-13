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2021/08/13 22:05
東九州道の通行止め解除 国分－末吉財部
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西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣの通行止めは１３日午後１０時、上下線とも解除された。
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