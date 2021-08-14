新たな感染は10歳未満～90歳以上の158人 ４割が経路不明（鹿児島市95、喜界13、徳之島13、霧島６、伊仙４、日置３、鹿屋３、姶良２、東串良２、埼玉２、神奈川２、南さつま１、薩摩川内１、志布志１、垂水１、大崎１、天城１、東京１、千葉１、愛知１、兵庫１、広島１、山口１、熊本１）新型コロナ・鹿児島13日発表

2021/08/14 07:00

鹿児島県と鹿児島市が１３日発表した新型コロナウイルスの新たな感染者は１５８人に上った。うち鹿児島市発表分は９４人で、同市の最多を２日連続で更新した。県は感染者１人の死亡も公表した。県と鹿児島市によると、感染者は１０歳未満～９０歳以上の男女。居住地は鹿児島市９５人、喜界、徳之島両町が各１３人。霧島市６人、伊仙町４人。日置、鹿屋両市が各３人、姶良市と東串良町が各２人。南さつま、薩摩川内、志布志、垂水の４市と大崎、天城両町が各１人。県外は埼玉、神奈川両県が各２人、東京都と千葉、愛知、兵庫、広島、山口、熊本各県が各１人。クラスター（感染者集団）関連は、徳之島町の接待を伴う飲食店が１０人、鹿児島市の接待を伴う飲食店２店が１２日までに発表された１人を含む３人だった。感染者の約４割にあたる６３人の感染経路が分かっていない。県内の累計感染者は４９８９人。県が公表した死亡者は、９０歳以上の女性で１２日亡くなった。死因は新型コロナ感染症で入院中だった。県内の死亡者は計４２人。