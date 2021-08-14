2021/08/14 08:30
感染者急増の鹿児島県 一時待機場所の設置検討 病床33、宿泊施設100室増やす 新型コロナ
新型コロナウイルスの感染急拡大を受けて鹿児島県は１３日、確保病床を３３床増やし、４５８床とした。８０４室の宿泊療養施設は、各地で計１００室以上増やす。塩田康一知事は「１日１５０人ペースの感染が続けば、医療が逼迫（ひっぱく）し、がんや脳卒中など重病患者の治療が十分にできない可能性も出てくる」との危機感を示した。
県独自の緊急事態宣言発令について説明する塩田康一知事＝１３日、鹿児島県庁
１２日時点の病床使用率は５８．４％。宿泊療養施設利用率は４１．９％。治療・療養先の調整を待つ自宅待機者は１３７人と、２日間で倍増している。
県は、自宅待機者のさらなる急増や待機期間の長期化を懸念。自宅で健康観察できる血中酸素濃度測定器を増やすとともに、入院や療養先が決まるまでの一時的な待機場所の設置を検討する考えを明らかにした。
増やした３３床は地域別で、鹿児島１４、南薩９、肝属、熊毛は各４、姶良・伊佐２。増床後の内訳は、鹿児島１９９、南薩４０、川薩２７、出水３１、姶良・伊佐４９、曽於７、肝属２９、熊毛２３、奄美５３になった。
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感染者急増の鹿児島県 一時待機場所の設置検討 病床33、宿泊施設100室増やす 新型コロナ8月14日 08:30
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