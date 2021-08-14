感染者急増の鹿児島県　一時待機場所の設置検討　病床33、宿泊施設100室増やす　新型コロナ

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに154人感染確認 ２日連続最多更新 累計4831人（更新）

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに104人の感染確認 過去最多、100人台は初 累計4421人に 知事が感染対策メッセージ（更新）

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに108人感染確認 過去最多 累計4677人（更新）

４．

新型コロナ 13日 鹿児島県で新たに158人感染確認 最多更新 3日連続 累計4989人 １人死亡、死者計42人に(更新)

５．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに66人の感染確認 ５日連続で50人以上 鹿児島市は47人 累計4487人に １人死亡、累計40人（更新）

６．

新型コロナ 鹿児島県内の新規感染、過去２番目に多い71人 累計4317人（更新）

７．

新型コロナ 鹿児島県が独自の緊急事態宣言へ 警戒基準 最高の「４（爆発的拡大）」に上げ 「まん延防止」要請見送り

８．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに82人の感染確認 累計4569人 1人死亡、死者計41人に（更新）

９．

鹿児島空港と鹿児島中央駅で12日からＰＣＲ検査 予約不要、水際対策強化で鹿児島県 31日まで 新型コロナ

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病院クラスター 21人全員がデルタ株 ３人はワクチン２回接種後の「ブレークスルー感染」 新型コロナ・鹿児島市