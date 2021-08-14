2021/08/14 23:12
大雨による１５日の交通情報まとめ（１４日夜現在）
九州新幹線は通常運行
ＪＲ鹿児島線は始発から運転見合わせ
ＪＲ日豊線の特急「きりしま」は始発から終日運転見合わせ。普通列車は南宮崎－西都城と国分－鹿児島中央で始発から運転見合わせ。西都城－国分は始発から終日運転見合わせ
ＪＲ指宿枕崎線の特急「指宿のたまて箱」は始発から終日運転見合わせ。快速・普通列車は鹿児島中央－枕崎で始発から運転見合わせ
ＪＲ肥薩線は吉松－隼人で始発から終日運転見合わせ
ＪＲ吉都線は吉松－都城で始発から終日運転見合わせ
肥薩おれんじ鉄道（八代－出水、出水－川内）は始発から午前１０時半ごろまで運転見合わせ
【高速バス】
福岡線「さくらじま号」は福岡を午前５時３５分、午後１時３２分に出発する便、鹿児島を午前５時２５分、午後１時５５分に出発する便が運休
【県道など】
県道３９７号さつま町紫尾－出水市定之段が通行止め
県道４０４号さつま町鶴田－伊佐市大口西ノ山が通行止め
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大雨による１５日の交通情報まとめ（１４日夜現在）8月14日 23:12
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