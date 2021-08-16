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 2021/08/16 16:08

新型コロナ　鹿児島県で新たに151人感染確認　累計5444人

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　鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１５１人確認した、と発表した。うち市が確認したのは１０歳未満〜７０代の男女８８人。県確認分は６３人。累計５４４４人になった。
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