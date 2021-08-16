新型コロナ　鹿児島県で新たに151人感染確認　累計5444人

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屋久島、徳之島のクラスター拡大 鹿児島市の宿舎クラスターは共同施設で広がる 新たな感染者は１０歳未満～９０歳以上の男女１４０人（鹿児島市７３人、奄美市９人、出水市７人、喜界町６人、屋久島町と徳之島町各５人、鹿屋市と志布志市各４人、与論町と姶良市、霧島市が各３人、日置市と阿久根市各２人、指宿市、伊佐市、伊仙町、垂水市、曽於市、薩摩川内市、天城町、大崎町、南さつま市が各１人。県外は東京２人、神奈川と大阪、福岡が各１人） 新型コロナ・鹿児島 １５日発表