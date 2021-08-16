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 2021/08/16 18:02

枕崎市全域に避難指示

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　枕崎市は１６日午後５時半、市内全域の１万５７１世帯２万１９１人に避難指示を出した。市は危険な場所にいる人は全員避難するよう呼び掛けている。
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