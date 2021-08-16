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 2021/08/16 21:46

薩摩川内市　甑島地域に避難指示

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　薩摩川内市は１６日午後９時５分、甑島地域の全域２５１１世帯４００３人に避難指示を出した。市は危険な場所にいる人に対し、避難するよう呼び掛けている。
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