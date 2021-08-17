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 2021/08/17 07:51

鹿児島、日置、阿久根、薩摩川内、姶良、枕崎、南さつま、南九州、さつま、いちき串木野の鹿児島県内10市町で避難指示（17日午前７時半現在）

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氾濫危険水位に迫る万之瀬川＝南さつま市加世田村原5丁目の村原橋
氾濫危険水位に迫る万之瀬川＝南さつま市加世田村原5丁目の村原橋
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【鹿児島市】
　喜入、谷山、郡山、中央、伊敷、松元の２万３６７２世帯４万９７１１人

【日置市】
　全域の２万２７０４世帯４万７５５１人

【阿久根市】
　全域の９９８０世帯１万９５０２人

【薩摩川内市】
　全域の４万６３２６世帯９万３１７５人

【姶良市】
　全域の３万７５４２世帯７万７８３８人

【枕崎市】
　全域の１万５７１世帯２万１９１人

【南さつま市】
　全域の１万７２０２世帯３万３０８３人

【南九州市】
　全域の１万６５７５世帯３万３７４４人

【さつま町】
　全域の１万３５０世帯２万２５０人

【いちき串木野市】
　羽島、荒川、川上、冠岳、旭、生福の２３６６世帯４７８２人
土砂が崩落した妙円寺小学校の法面=日置市伊集院町妙円寺１丁目

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