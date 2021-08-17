2021/08/17 07:51
鹿児島、日置、阿久根、薩摩川内、姶良、枕崎、南さつま、南九州、さつま、いちき串木野の鹿児島県内10市町で避難指示（17日午前７時半現在）
【鹿児島市】
氾濫危険水位に迫る万之瀬川＝南さつま市加世田村原5丁目の村原橋
喜入、谷山、郡山、中央、伊敷、松元の２万３６７２世帯４万９７１１人
【日置市】
全域の２万２７０４世帯４万７５５１人
【阿久根市】
全域の９９８０世帯１万９５０２人
【薩摩川内市】
全域の４万６３２６世帯９万３１７５人
【姶良市】
全域の３万７５４２世帯７万７８３８人
【枕崎市】
全域の１万５７１世帯２万１９１人
【南さつま市】
全域の１万７２０２世帯３万３０８３人
【南九州市】
全域の１万６５７５世帯３万３７４４人
【さつま町】
全域の１万３５０世帯２万２５０人
【いちき串木野市】
羽島、荒川、川上、冠岳、旭、生福の２３６６世帯４７８２人
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鹿児島、日置、阿久根、薩摩川内、姶良、枕崎、南さつま、南九州、さつま、いちき串木野の鹿児島県内10市町で避難指示（17日午前７時半現在）8月17日 07:51
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