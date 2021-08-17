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2021/08/17 08:03
南九州道市来－鹿児島西が通行止め 大雨の影響
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西日本高速道路によると、大雨の影響で南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣが１７日午前７時半から通行止め。
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鹿児島県にまん延防止適用 17日決定へ 国主導で判断、離島の感染拡大考慮か 知事「対応ありがたい」 新型コロナ
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海自鹿屋基地の隊員１人感染 新型コロナ・鹿児島
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病床使用率64.6％ 過去最高に 徳之島、出水でクラスター 新たな感染者は151人、100人超は6日連続(鹿児島市85人、喜界町８人、霧島市７人、徳之島町６人、日置市５人。奄美市、志布志市、伊仙町が各４人。天城町、出水市、鹿屋市、姶良市が各３人。薩摩川内市、曽於市、南さつま市が各２人。指宿市、伊佐市、南種子町、大崎町、さつま町が各１人。県外は５人)新型コロナ･鹿児島16日発表
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8月17日 07:00
イオンタウン姶良のテナント従業員１人が感染 新型コロナ・鹿児島
8月17日 07:00
ファミマ鹿児島中央駅改札口店の従業員１人感染 新型コロナ・鹿児島
8月17日 07:00
中種子町職員１人が感染 新型コロナ・鹿児島
8月17日 07:00
鹿児島市職員３人が感染 新型コロナ・鹿児島
8月17日 07:00
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