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 2021/08/17 08:03

南九州道市来－鹿児島西が通行止め　大雨の影響

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　西日本高速道路によると、大雨の影響で南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣが１７日午前７時半から通行止め。

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