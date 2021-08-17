TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙
 2021/08/17 12:00

大和村長選告示　現職が届け出（正午現在）

シェア
大和村役場
大和村役場
拡大拡大
　任期満了に伴う大和村長選挙が１７日告示され、４期目を目指す無所属現職の伊集院幼(げん)氏（５９）が立候補を届け出た（正午現在）。投開票は２２日。
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ