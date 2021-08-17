大和村長選告示　現職が届け出（正午現在）

８．

病床使用率64.6％ 過去最高に 徳之島、出水でクラスター 新たな感染者は151人、100人超は6日連続(鹿児島市85人、喜界町８人、霧島市７人、徳之島町６人、日置市５人。奄美市、志布志市、伊仙町が各４人。天城町、出水市、鹿屋市、姶良市が各３人。薩摩川内市、曽於市、南さつま市が各２人。指宿市、伊佐市、南種子町、大崎町、さつま町が各１人。県外は５人)新型コロナ･鹿児島16日発表