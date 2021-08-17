2021/08/17 12:21
大雨による鹿児島県内の交通情報まとめ（１７日正午現在）
【鉄道】
九州新幹線は熊本－鹿児島中央で終日運休
ＪＲ鹿児島線は川内－鹿児島中央で始発から運転見合わせ
ＪＲ日豊線の特急「きりしま」は宮崎－鹿児島中央で終日運休。普通列車は西都城－国分で終日運休。国分－鹿児島中央が始発から運転見合わせ
ＪＲ指宿枕崎線の特急「指宿のたまて箱」は終日運休。快速・普通列車は鹿児島中央－慈眼寺で運転見合わせ。慈眼寺－枕崎で終日運休
ＪＲ肥薩線は終日運休
ＪＲ吉都線は終日運休
肥薩おれんじ鉄道は全線（八代－川内）で始発から運転見合わせ
【道路】
指宿スカイラインは谷山インターチェンジ（ＩＣ）－頴娃ＩＣが通行止め
南九州自動車道は市来ＩＣ－鹿児島西ＩＣが通行止め
国道１０号は姶良市重富－鹿児島市吉野町磯が通行止め
国道２２５号は鹿児島市平川町長谷迫－同市下福元町影原が通行止め
県道３９７号はさつま町紫尾－出水市定之段が通行止め
県道４０４号はさつま町鶴田－伊佐市大口西ノ山が通行止め
県道２２１号は三島村片泊で通行止め
【海の便】
高速船甑島は午後の便が欠航
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大雨による鹿児島県内の交通情報まとめ（１７日正午現在）8月17日 12:21
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