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新型コロナウイルス
2021/08/17 16:01
新型コロナ 鹿児島市で新たに114人感染確認 最多更新
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鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１１４人確認した、と発表した。１３日の９４人を上回り最多を更新した。
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