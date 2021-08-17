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 2021/08/17 16:01

新型コロナ　鹿児島市で新たに114人感染確認　最多更新

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　鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１１４人確認した、と発表した。１３日の９４人を上回り最多を更新した。
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