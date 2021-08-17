TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙
 2021/08/17 17:00

大和村長に伊集院氏　無投票で４選

シェア
大和村役場
大和村役場
拡大拡大
　任期満了に伴い、１７日告示された大和村長選挙は、午後５時で立候補を締め切った。午前中に届け出た無所属現職の伊集院幼氏（５９）以外に動きはなく、無投票で４期目の当選が決まった。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ