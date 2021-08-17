国道１０号　姶良市重富―鹿児島市吉野町磯　通行止め解除

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１回目は痛み、２回目は38度超の発熱や頭痛… 医療従事者ら経験者が語るワクチン接種後の症状 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県で新たに87人感染、過去最多 累計4246人に（更新）

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新型コロナ 鹿児島県で新たに154人感染確認 ２日連続最多更新 累計4831人（更新）

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ワクチン接種前に買いだめ？ 品薄続く解熱鎮痛薬 新型コロナ

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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デルタ株の新変異、鹿児島で初確認 国内初か 専門家「免疫回避力強める可能性」 新型コロナ

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに104人の感染確認 過去最多、100人台は初 累計4421人に 知事が感染対策メッセージ（更新）

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに108人感染確認 過去最多 累計4677人（更新）

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに164人感染確認 ４日連続最多更新 累計5000人超す（更新）

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新型コロナ 13日 鹿児島県で新たに158人感染確認 最多更新 3日連続 累計4989人 １人死亡、死者計42人に(更新)