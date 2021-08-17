TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報
 2021/08/17 16:44

国道１０号　姶良市重富―鹿児島市吉野町磯　通行止め解除

シェア
拡大拡大
　鹿児島国道事務所は１７日午後４時半、国道１０号の姶良市重富－鹿児島市吉野町磯の通行止めを解除した。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ