2021/08/17 18:09
大雨による鹿児島県内の交通情報まとめ（１７日午後６時現在）
【鉄道】
九州新幹線は熊本－鹿児島中央で終日運休
ＪＲ鹿児島線は川内－鹿児島中央で午後５時ごろから本数を減らして運転
ＪＲ日豊線の特急「きりしま」は宮崎－鹿児島中央で終日運休。普通列車は西都城－国分で終日運休。国分－鹿児島中央で午後５時ごろから本数を減らして運転
ＪＲ指宿枕崎線の特急「指宿のたまて箱」は終日運休。快速・普通列車は鹿児島中央－慈眼寺で午後５時ごろから本数を減らして運転。慈眼寺－枕崎で終日運休
ＪＲ肥薩線は終日運休
ＪＲ吉都線は終日運休
肥薩おれんじ鉄道は全線（八代－川内）で終日運休
【道路】
指宿スカイラインの谷山インターチェンジ（ＩＣ）－頴娃ＩＣが通行止め
南九州自動車道の市来ＩＣ－鹿児島西ＩＣが通行止め
県道３９７号さつま町紫尾－出水市定之段が通行止め
県道４０４号さつま町鶴田－伊佐市大口西ノ山が通行止め
県道４７号長島町山門野が通行止め
県道３７９号長島町川内が通行止め
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大雨による鹿児島県内の交通情報まとめ（１７日午後６時現在）8月17日 18:09
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