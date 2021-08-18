新型コロナ　鹿児島市で新たに104人感染確認　100人超は２日連続

１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに245人感染確認 最多更新 １００人超７日連続 累計5689人（更新）

２．

都会から帰省、家族感染、市中へ…止まらぬ感染爆発 過去最多245人に知事「衝撃的」 新型コロナ・鹿児島

３．

分散登校や部活動制限 学校、警戒強める 鹿児島県 コロナ警戒基準「4」

４．

鹿児島県まん延防止 鹿児島、霧島、姶良の３市想定、離島は対象外で調整 大型商業施設の時短検討 新型コロナ

５．

まん延防止区域 鹿児島、霧島、姶良の３市を指定 大規模施設に時短要請 酒類提供は原則停止へ 鹿児島県方針 新型コロナ

６．

鹿児島に「まん延防止」適用 20日～９月12日 新型コロナ

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに202人感染確認 200人超２日連続 累計5891人

８．

「後手」批判かわす狙い？ 政府、要請前の鹿児島にまん延防止決定 新型コロナ

９．

伊佐市が独自の非常事態宣言 31日まで 新型コロナ･鹿児島

10．

１週間で1120人増加 新たな感染は10歳未満～90歳以上の245人（鹿児島市113、伊佐16、奄美13、喜界13、霧島市12、薩摩川内10、姶良10、出水８、徳之島８、屋久島５、指宿４、与論３、鹿屋２、日置２、志布志２、大和２、枕崎１、曽於１、垂水１、さつま１、中種子１、天城１、伊仙１、瀬戸内１、東串良１、県外13）病床使用率67.9％ 新型コロナ・鹿児島17日発表