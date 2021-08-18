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 2021/08/18 16:25

九州新幹線が午後７時に臨時便　鹿児島中央－熊本、両駅発

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　ＪＲ九州によると、運転を見合わせている九州新幹線の鹿児島中央―熊本は、１８日午後７時に鹿児島中央発、熊本発の臨時便をそれぞれ運行する。
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