大雨による鹿児島県内の交通情報まとめ（１８日午後５時現在）

2021/08/18 17:45

【鉄道】九州新幹線は鹿児島中央－熊本で運転見合わせ。午後７時に鹿児島中央発、熊本発の臨時便をそれぞれ運行ＪＲ鹿児島線は川内－鹿児島中央で終日運休ＪＲ日豊線の特急「きりしま」は終日運休。普通列車は西都城－鹿児島中央で終日運休ＪＲ指宿枕崎線の特急「指宿のたまて箱」は終日運休。快速・普通列車は鹿児島中央－枕崎で終日運休ＪＲ日南線は青島－志布志で運転見合わせＪＲ肥薩線は終日運休ＪＲ吉都線は終日運休肥薩おれんじ鉄道は全線（八代－川内）で終日運休【高速バス】鹿児島空港連絡バス（鹿児島市内〜鹿児島空港線）が九州自動車道通行止めのため、一般道への迂回（うかい）運行で大幅に遅れ福岡線（桜島号）は一部の便で運休熊本線（きりしま号）は迂回運行【道路】九州自動車道の溝辺鹿児島空港インターチェンジ（ＩＣ）－薩摩吉田ＩＣが通行止め東九州自動車道の加治木ＩＣ－隼人西ＩＣが通行止め指宿スカイラインの谷山ＩＣ－頴娃ＩＣが通行止め南九州自動車道の市来ＩＣ－鹿児島西ＩＣが通行止め国道２７０号日置市東市来町伊作田で通行止め県道３９７号さつま町紫尾－出水市定之段が通行止め県道４０４号さつま町鶴田－伊佐市大口西ノ山が通行止め県道４７号長島町山門野が通行止め県道２２１号三島村片泊が通行止め