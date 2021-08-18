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 2021/08/18 20:12

南九州自動車道・市来－鹿児島西の通行止め解除

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　西日本高速道路は１８日午後８時１分、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣの通行止めを解除した。
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