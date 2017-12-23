拉致被害家族へ募金と署名贈る 霧島市
(2017/12/23 13:00)
霧島市は２２日、北朝鮮による拉致被害者や拉致の疑いがある特定失踪者の早期救出を求める署名簿と市民から集めた募金を、被害者家族らに贈った。中重真一市長が、拉致被害者の市川修一さん＝当時（２３）＝の兄健一さん（７２）＝鹿屋市＝に手渡した。
中重真一市長から募金の目録と署名簿を受け取る市川健一さん＝霧島市役所
（記事全文は23日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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