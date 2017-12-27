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ＪＡＸＡ、最小級ロケット打ち上げ延期　内之浦

(2017/12/27 00:40)
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２６日、内之浦宇宙空間観測所（肝付町）から２８日に発射予定だった、世界最小級ロケット「ＳＳ５２０」５号機について、機体の不具合が見つかったため、打ち上げを延期すると発表した。再打ち上げ日は、同観測所からイプシロン３号機が発射される１月１７日以降になる見通し。
　不具合があったのは機体の２段目で、１段目を切り離した後、機体の向きを変えるために噴射する窒素ガスを貯めておくタンク。２０日の点検でタンク内の圧力がゼロを示した。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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