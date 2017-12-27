ＪＡＸＡ、最小級ロケット打ち上げ延期 内之浦

(2017/12/27 00:40)

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２６日、内之浦宇宙空間観測所（肝付町）から２８日に発射予定だった、世界最小級ロケット「ＳＳ５２０」５号機について、機体の不具合が見つかったため、打ち上げを延期すると発表した。再打ち上げ日は、同観測所からイプシロン３号機が発射される１月１７日以降になる見通し。

不具合があったのは機体の２段目で、１段目を切り離した後、機体の向きを変えるために噴射する窒素ガスを貯めておくタンク。２０日の点検でタンク内の圧力がゼロを示した。