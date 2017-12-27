ＪＡＸＡ、最小級ロケット打ち上げ延期 内之浦
(2017/12/27 00:40)
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２６日、内之浦宇宙空間観測所（肝付町）から２８日に発射予定だった、世界最小級ロケット「ＳＳ５２０」５号機について、機体の不具合が見つかったため、打ち上げを延期すると発表した。再打ち上げ日は、同観測所からイプシロン３号機が発射される１月１７日以降になる見通し。
不具合があったのは機体の２段目で、１段目を切り離した後、機体の向きを変えるために噴射する窒素ガスを貯めておくタンク。２０日の点検でタンク内の圧力がゼロを示した。
不具合があったのは機体の２段目で、１段目を切り離した後、機体の向きを変えるために噴射する窒素ガスを貯めておくタンク。２０日の点検でタンク内の圧力がゼロを示した。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 伊佐市でカヌー講習会 ロンドン五輪金メダリストが指導 (12/27 06:30)
- ＪＡＸＡ、最小級ロケット打ち上げ延期 内之浦 (12/27 00:40)
- 年末年始も厳しい寒さ、気象台が注意を呼び掛け 鹿児島県内 (12/26 23:59)
- 明治維新１５０年 鹿児島実業高新体操部がダンスでＰＲ (12/26 22:15)
- 先人の思いつなぐ 奄美復帰64年 600人集い (12/26 13:00)
- 鹿児島県高校生内定率89.3％ 平成最高 11月末現在 (12/26 06:30)
- 県下一周駅伝全チームに反射材たすき 鹿児島県警が贈る (12/25 23:00)
- 交通局跡地 ホテルはシェラトン 19階建て223室 南国殖産契約 (12/25 22:45)
- 天城中の７人「楽しく踊る」 リズムダンス全国大会へ (12/25 20:00)
- フリースタイルバスケで世界一 志學館大２年・浜田 「自分の演技追求したい」 (12/25 13:00)
- 共生社会の道筋を探る 本紙連載「精神障害とともに」が本に (12/25 06:30)
- 全国高校駅伝 女子・神村８位入賞、男子・鹿実は30位 (12/24 23:00)
- 西郷の書レプリカ贈呈 「旧増田家住宅」に展示 入来 (12/24 22:00)
- バンド演奏 カメラ77台で撮影 志布志・ダグリ岬遊園地 (12/24 20:00)
- 維新150年輝く 鹿児島市・高見橋にイルミ (12/24 13:00)
- 鹿児島元気づける活躍を 大迫（ケルン）帰鹿、Ｗ杯へ意欲 (12/24 06:30)
- 圓歌襲名へ「今の集大成を」 歌之介“最後”の独演会 (12/23 22:00)
- 早春の息吹、全国へ届け 菜の花摘み始まる 指宿市 (12/23 20:00)
- Ｈ２Ａロケット衛星分離に成功 (12/23 13:02)
- 拉致被害家族へ募金と署名贈る 霧島市 (12/23 13:00)
- Ｈ２Ａロケット３７号機打ち上げ (12/23 10:31)
- インフルエンザ患者数 前週の2.4倍 手洗いうがい励行を 鹿児島県 (12/23 06:30)
- 冬至にゆず湯でぽっかぽか さつま・観音滝温泉 (12/22 23:00)
- “傾く壁”ようやく撤去 高尾野駅通りの特定空き家 解体業者がボランティア (12/22 22:00)
- 老朽社殿を地元建設会社が再建、寄贈 祁答院・熊野神社 (12/22 20:00)
- 民泊が縁 大阪出身の２人、垂水でカンパチ養殖の道へ (12/22 13:00)
- 希少魚の保護活動、未来遺産に 日本ユネスコ、知名のファングル塾選出 (12/22 06:30)
- 横山食品、曽於に新工場 「芋けんぴ」と「芋チップ」３割増産 (12/21 23:30)
- 故生頼範義さんの幻の大作東京へ 川内歴史資料館が初貸し出し (12/21 22:00)
- 工学の楽しさ女子学生が伝授 隼人・鹿児島高専で小中学生ロボット講座 (12/21 20:10)