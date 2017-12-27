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肥薩おれんじ鉄道が舞台　映画「かぞくいろ」に桜庭ななみさん出演

(2017/12/27 13:00)
桜庭ななみさん
　肥薩おれんじ鉄道を舞台に製作される映画「ＲＡＩＬＷＡＹＳ」シリーズ最新作「かぞくいろ」に鹿児島県出身の桜庭ななみさんが出演することが決まった。２６日、松竹が発表した。
　桜庭さんは来年のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」に続き、古里を舞台とする作品に出演することになる。「かぞくいろ」は１月クランクイン。阿久根市をはじめ、肥薩おれんじ鉄道を舞台に撮影され、同年内に公開予定だ。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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