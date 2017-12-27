TOP鹿児島のニュース スポーツ ラグビー

鹿実が初戦突破　函館ラサールに３８－１２　全国高校ラグビー

(2017/12/27 16:34)
【１回戦　鹿児島実－函館ラサール】前半１７分、ＣＴＢ有田が左中間にトライ＝花園
　第９７回全国高校ラグビー大会は２７日、東大阪市の花園ラグビー場で１回戦があり、４年連続１８度目出場の鹿児島実は、函館ラサール（南北海道）を３８－１２で下して２回戦に進んだ。
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ