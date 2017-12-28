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初日の出、太平洋側が期待大　鹿児島地方気象台、週間天気予報

(2017/12/28 13:00)
　鹿児島地方気象台は２７日、１月３日までの九州南部・奄美地方の週間天気予報を発表した。１日は、寒気や気圧の谷の影響で東シナ海側を中心に雲が広がりやすく、太平洋側の方が初日の出を拝める可能性が高そうだ。
　気象台によると、この先１週間、九州南部は晴れの日が多く、奄美地方は曇りがちになる見通し。１２月３１日には、気圧の谷が日本付近を通過するため、いずれの地域も雨が降ると予想される。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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