初日の出、太平洋側が期待大 鹿児島地方気象台、週間天気予報
(2017/12/28 13:00)
鹿児島地方気象台は２７日、１月３日までの九州南部・奄美地方の週間天気予報を発表した。１日は、寒気や気圧の谷の影響で東シナ海側を中心に雲が広がりやすく、太平洋側の方が初日の出を拝める可能性が高そうだ。
気象台によると、この先１週間、九州南部は晴れの日が多く、奄美地方は曇りがちになる見通し。１２月３１日には、気圧の谷が日本付近を通過するため、いずれの地域も雨が降ると予想される。
気象台によると、この先１週間、九州南部は晴れの日が多く、奄美地方は曇りがちになる見通し。１２月３１日には、気圧の谷が日本付近を通過するため、いずれの地域も雨が降ると予想される。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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