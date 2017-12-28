紅甘夏収穫まかせて 鶴翔高生が農家を初援助 阿久根
(2017/12/28 20:00)
阿久根市の鶴翔高校農業科学科１、２年生が２６、２７日、阿久根市脇本で紅甘夏収穫実習を行った。高齢化などによる労働力不足の相談を受けた阿久根市が同校に持ちかけ、初めて実施した。
紅甘夏の収穫作業を手伝う鶴翔高生＝阿久根市脇本
ＪＡ鹿児島いずみ三笠事業所管内では年間約１６００トン以上を生産しているが、近年は高齢化や担い手不足が深刻化している。収穫時期の労働力不足は深刻で、地域貢献を模索していた同校との思惑が一致し実現した。
（記事全文は29日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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