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維新の偉人、シラス像に　出水麓武家屋敷

(2017/12/28 22:00)
西郷隆盛のシラス像と作者の吉野弘一さん＝出水市の出水麓歴史館
　出水市麓武家屋敷群に２７日、シラスで造った西郷隆盛ら明治維新の偉人像が登場した。２０１８年末まで公開する。
　明治維新１５０年とＮＨＨ大河ドラマ「西郷どん」放送で、鹿児島を訪れる観光客を出水にも呼び込もうと、観光協会などでつくる実行委員会が企画した。
　公開されたのは西郷と大久保利通、小松帯刀、坂本龍馬とおりょうで、高さ１８０～１９０センチ。シラスを水で固め、表面を接着剤で覆っている。市内の造形作家吉野弘一さん（６３）が制作した。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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