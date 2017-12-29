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笑顔で「ただいま」　鹿児島県内帰省ラッシュ

(2017/12/29 23:00)
家族連れなどの帰省客らでにぎわう新幹線のホーム＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅
　年末年始を鹿児島で過ごす人たちの帰省ラッシュが２９日、ピークを迎えた。鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅は、スーツケースや土産を手にする家族連れであふれ、出迎える祖父母らの姿もみられた。
　ＪＲ九州鹿児島支社によると、年末年始の指定席の予約は連日９０％超。帰省客のＵターンラッシュは１月３日がピークとみられる。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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