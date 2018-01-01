皇后さま鹿児島県３島訪問の歌 島民感激再び
(2018/01/01 13:00)
新年に当たり、天皇陛下は昨年に詠んだ歌のうち５首、皇后さまは３首を、宮内庁を通じて発表された。皇后さまは、昨年１１月に鹿児島県内の３島を訪れた３日間を思い返す「南の島々」と題した１首を詠まれ、両陛下と交流した島民は「幸せなこと」と感激の声を上げた。
初めての沖永良部島訪問で、地元の子どもたちの歓迎を受け、笑顔で応じられる天皇、皇后両陛下＝2017年11月18日、和泊町役場
両陛下は１１月１６～１８日、鹿児島に滞在し、新岳噴火で全島避難を余儀なくされた口永良部島の住民と屋久島で懇談したほか、沖永良部島と与論島を初めて訪れた。皇后さまは、天皇陛下と共に島民と触れ合った３日間を大切な思い出としているお気持ちを詠んだ。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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