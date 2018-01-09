指宿拠点に県内周遊　初のツアー 81人６連泊

(2018/01/09 06:30)

ボランティアガイドらに出迎えられる長期滞在ツアー参加者＝指宿市民会館

指宿市観光協会は、阪急交通社（大阪市）と連携して長期滞在ツアーを実施する。指宿市に６連泊し、市内や南薩のほか大隅、屋久島など周辺の観光を楽しむ。協会によると、市や鹿児島県観光連盟と一体となった県内初の試み。４月上旬まで９回を予定する。１月７日、関西・関東をはじめ各地から第１陣８１人が指宿入りし、関係者らから歓迎を受けた。阪急交通社は２０１３年から北海道や東北などで１週間以上の長期滞在ツアーを展開する。自由行動とはいえ、添乗員が同行し、地元自治体や観光協会がサポートする形がシニア層を中心に好評で、夏季の主要コースは５年間で参加者が８倍強に拡大しているという。今回は「避寒ツアー」として、温泉と自然、食や歴史を楽しめる指宿を選んだ。